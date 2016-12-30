استطلاع: 60% من الإسرائيليين يؤيدون دولة فلسطينية بجزء من الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي إن أكثر من 60% من الجمهور الاسرائيلي يؤيدون إقامة دولة فلسطينية ضمن "حدود ما" في الأراضي الفلسطينية.

ولكن من بين هؤلاء فإن 31% يدعمون ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى دولة إسرائيل واقامة دولة فلسطينية في باقي المنطقة.

وقال 30% فقط إنهم يؤيدون إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 كما يطالب الفلسطينيون.

واستنادا إلى الإستطلاع الذي أجري لحساب الإذاعة الإسرائيلية، فإن 39% من المواطنين الاسرائيليين المستطلعة اراؤهم يؤيدون ضم جميع أراضي الضفة الغربية الى دولة اسرائيل.

ورحب أعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي المتشدد بنتائج الإستطلاع، كونه يفسح المجال امامهم لدفع مشروع قانون لضم مستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.