وزير الداخلية الايطالي: بلادنا ليست مجرد منطقة عبور للارهابيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح وزير الداخلية في الحكومة الايطالية، ماركو مينيتي بأن "ايطاليا لم تكن مجرد أرض عبور لأشخاص على صلة بالإرهاب الجهادي الدولي"، في اشارة الى منفذ هجوم برلين، التونسي أنيس عامري، الذي قتلته الشرطة الايطالية في تبادل لاطلاق النار بضاحية سيستو سان جيوفاني في ميلانو شمالي البلاد. واضاف موضحا في حديث مع صحافيين "لقد قمنا بتنفيذ أوامر طرد لـ132 شخصا منذ عام 2015″.



وبشأن التدابير الامنية المواكبة لاحتفالات أعياد الميلاد، قال مينيتي "لسنا قلقين، لكننا مشغولون: نعمل بكثافة غير عادية في جو هادئ مفعم بالثقة. لدينا نموذج أمن ينتشر في كل انحاء البلاد ويعمل بشكل جيد جدا عبر التعاون بين قوات الشرطة الوطنية والمحلية".



وبشأن تحركات منفذ هجوم برلين، قال وزير الداخلية أن "عامري منذ وصوله إلى إيطاليا كان يتنقل منعزلا"، والتحقيقات الجارية الآن حول تحركاته قبل مقتله في ميلانو "لن تتغاضي عن أية تفاصيل". وأضاف مثمنا النظام الأمني الايطالي "ما حدث لأنيس عامري في ضاحية سيستو سان جيوفاني، هو دليل على وجود نظام يسمح لدورية شرطة بتحييد شخص كان يشكل تهديدا كبيرا".



".