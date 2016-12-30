خبير أمريكي: الهدنة في سورية لن تصمد طويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الامريكية، جوشوا لانديز صمود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سورية، بضمانات روسية-تركية، "لفترة قصيرة"، نظرا للغموض الكبير الذي يكتنف تفاصيله، على حد تقديره

وقال لانديز، في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية الجمعة، أنه بهذا الاتفاق، "يحاول الروس والأتراك أن يظهروا للعالم أنهم يسيطرون على المنطقة". وأردف "وقف إطلاق النار هو ابراز للعضلات، ولكنه أيضا رسالة من تركيا إلى المعارضة السورية المسلحة مفادها أن انقرة لن تستمر في دعمهم إلى الأبد".

وقال الخبير الأمريكي "برأيي أن الهدنة ستصمد لفترة قصيرة. فالتفاصيل تبدو غامضة للغاية، وباختصار، أنها ليست نهاية الحرب. فهي ربما مقياس لبناء توافق في الآراء. الأتراك توصلوا الى استنتاج مفاده أن سورية، ذلك الحلم الذي راود المعارضة التي تدعمها، قد زال اثر سيطرة النظام على حلب. حتى مبدأ تنحي الأسد عن سدة السلطة، بناء على مفاوضات جنيف، أصبح بالتأكيد فرضية تحت التراب". وأشار الى أن ما برز في الاجتماع الوزاري الثلاثي الروسي-التركي_ الايراني، ما يوصف بـ(اعلان موسكو)، هو "قبول المبدأ الروسي القائل بأن سورية دولة ذات سيادة يحكمها الأسد".

ووفق لانديز، أن "معظم التنظيمات المسلحة المناهضة لنظام الأسد تعمل قرب الحدود التركية وهي على قيد الحياة بفضل مساعدة تركيا، التي تمرر اليهم عبر حدودها المواد الغذائية والأسلحة والمال والأطباء. تركيا تغذي المتمردين، ولكن بوسعها تجويعهم أيضا: لذا يتعين عليهم أن يأخذوا نصيحتها على محمل الجد". واضاف "نفس الشيء ينطبق على الجانب الآخر، فالروس لديهم نفس النوع من التأثير على الأسد: تقدم جيشه يعتمد على مساعدة موسكو".

وبشأن ايران، رأى الخبير الأمريكي أن "طهران قد شيدت بالفعل نوعا من الهيكل الأمني، كتلة تمتد من لبنان إلى العراق، معارضة لإسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وتركيا. وفي هذه المفاوضات، تسعى ايران لكي تقبل تركيا بنفوذها في المنطقة".