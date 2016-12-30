معارضون بريف دمشق: حزب الله يخرق وقف إطلاق النار ويشن هجوماً برياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد معارضون سوريون من ريف دمشق الغربي بحدوث خروقات لاتفاقية وقف إطلاق النار في وادي بردى، الذي تتواجد به بكثافة ميليشيات حزب الله اللبناني، مشيرين الى أن هذه الميليشيات قامت اليوم "بهجوم برّي كثيف في محاولة منها للسيطرة على مناطق تُسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة"، كما تحدثوا عن "أكثر من 70 غارة جوية لطيران النظام السوري لمساندة ميليشيات الحزب، الذي لم يلتزم بالاتفاق الروسي – التركي".

وقال غسان عساف، أحد مقاتلي المعارضة السورية المسلحة المرابطين في منطقة وادي بردى، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "مازالت الاشتباكات مستمرة بكثافة حتى بعد أن خيّم الظلام على وادي بردى، واستطاع المقاتلون صد الهجوم المباغت الذي قامت به ميليشيات حزب الله اللبناني صباح الجمعة على بسيمة والحسينية ودير قانون في وادي بردى، وقد خرق حزب الله النظام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عن سريانه منتصف ليل الأمس".

إلى ذلك استبعد المحامي اللبناني نبيل الحلبي، مدير مؤسسة (لايف) الحقوقية أن يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار في سورية، وقال "إن الحزب لن يعمل وفق أي اتفاق لا توافق عليه إيران، وسيحاول بكل الوسائل خرق وقف إطلاق النار، ورجّح أن تكون روسيا أكثر صرامة مع الحزب في مسألة فرض وقف إطلاق النار عليه فرضاً أو بالقوة".

وشهدت مناطق أخرى من سورية "خرقاً لوقف النار من قبل قوات النظام السوري، وخاصة الطيران الحربي"، ووثق ناشطون بالمعارضة "انتهاكات" في ريف دمشق وإدلب وحلب وحماة.

إلى ذلك، خرجت العديد من التظاهرات في مناطق سيطرة المعارضة السورية، ودعا الناشطون لتنظيم تظاهرات على مستوى سورية، تحت شعار "تجديد العهد للثورة السورية"، على اعتبار أن طيران النظام ومدافعه لن يقوم بقصف المدنيين وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الخميس بين فصائل المعارض السورية المسلحة من جهة وروسيا وتركيا من جهة ثانية، تعهد من خلاله الطرفان أن يضمنا تنفيذه بشكل كامل.