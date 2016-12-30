موغيريني ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً حول وقف الأعمال العدائية في سورية، مذكراً بأن بروكسل كانت من بين الأطراف الدولية التي طالما دعت لهذا الأمر.

جاء هذا الموقف في بيان موقع باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، صدر مساء اليوم، حيث أكدت أن ما يهم وقبل كل شيء هو الالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

وأعربت عن قناعة الاتحاد بأن التنفيذ الكامل لمثل هذا الاتفاق سيفتح الطريق أمام تجديد المحادثات بين الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة، " ومن هنا فنحن نرحب بأي خطوة وسيطة تم تسهيلها من قبل لاعبين دوليين آخرين، تسير في هذا الاتجاه، على غرار اجتماع استانة"، حسب قولها.

وأشارت إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع الأطراف الدولية لتسهيل مسيرة الحل، حيث "ستستضيف بروكسل منتصف الشهر القادم جولة من المحادثات مع الأتراك من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سورية"، على حد قولها.

وألمحت أنها تحدثت اليوم بهذا الشأن مع كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والمبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا.

وتريد موغيريني، كما جاء في بيانها أن يساهم الاتحاد الأوروبي أيضاً في التحضير لجولة المفاوضات المقررة في جنيف في شهر فبراير/شباط 2017، كما أنها تريد الحديث مع الأتراك حول إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة في سورية.

وفي إطار إعلاناتها عن النشاط الأوروبي لصالح سورية، أكدت المسؤولة الأوروبية أن بروكسل ستستضيف مؤتمر مانحين لسورية في الربيع القادم، لمتابعة مؤتمر لندن الذي عقد العام الماضي لنفس الغاية.

وأعادت التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى "سورية موحدة وديمقراطية عن طريق التفاوض" وأن يساهم في مساعدة الشعب السوري على بناء بلاده، "فهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق هزيمة ساحقة على تنظيم داعش"، كما جاء في البيان.

هذا ويذكر أن رعاة مؤتمر ااستانة، أي الروس والآتراك، قد استبعدوا الأوروبيين والأمريكيين نهائياً من تحركهم هذا.

كما تم استبعاد بروكسل وواشنطن نهائياً أيضاً من اتفاق وقف اطلاق النار الحالي، الذي تم بعد اتفاق روسي – تركي