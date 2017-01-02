بلجيكا: الشرطة شحيحة الإمكانيات لمواجهة تهديد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سلطت إدارة الشرطة الفيدرالية في بلجيكا الضوء على مشكلة نقص الإمكانيات التي تعاني منها في مواجهة ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد.

وفي رسالة وجهتها إدارة الشرطة الفيدرالية إلى وزير الداخلية يان يامبون، قالت إن "هناك نقصاً حاداً في العناصر البشرية والمعدات اللازمة للقيام بالمهام اللازمة"، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام محلية الإثنين بعد أن اطلعت على النص.

وأضافت إدارة الشرطة الفيدرالية أن عدم الحصول على المعدات التقنية المتطورة يؤثر سلباً على آليات متابعة الملفات المتعلقة بالإرهاب.

وحذرت إدارة الشرطة الفيدرالية من مغبة تدهور الوضع في حال لم يتم تزويدها بالعناصر البشرية والمؤهلة والموارد المالية والمعدات اللازمة، وجاء في الرسالة أنه "يجب العمل على سد النقص على المدى القريب لتلافي أزمة حقيقية"، مقترحة بعض الحلول، كوضع أنظمة تمنع نقل عناصر الشرطة بشكل مؤقت للقيام بمهام لا تنتمي إلى صلب عملهم.

من جهته، أكد وزير الداخلية يامبون، حسبما نقلت مصادر في مكتبه، أنه على وعي بخطورة المشكلة أو أنه بصدد البحث عن حلول مناسبة.

وكان آخر تقرير صدر عن إدارة الشرطة الفيدرالية في أيلول/سبتمبر الماضي، قد أشار إلى نقص واضح في الإمكانيات يصل إلى 23.5%.