الرئيس الإسرائيلي: عدم اليقين مرتفع هذا العام أكثر من أي وقت مضى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إن "عدم اليقين مرتفع هذا العام أكثر من أي وقت مضى"، وهو "دائما وصفة للخطر، لكن للفرص أيضا، ونحن بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل معها والاستفادة منها كلما كان ذلك ممكنا".

وأضاف أن "القضية المركزية التي لن تختفي حتى لو كنا نغمض أعيننا عن ذلك، هي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجب علينا أن نبدأ بالتفكير عمليا، أن نفكر في المستقبل، كيف نستطيع الخروج من المأزق السياسي".

وبشأن العام الجاري قال ريفلين "هناك رئيس جديد في الولايات المتحدة لم تعرف إسرائيل بعد سياساته تجاه الشرق الأوسط، في الوقت نفسه فإن جدول الأعمال السياسي في أوروبا، والانتخابات في فرنسا وألمانيا، وأكثر من ذلك، ترفع مستوى عدم اليقين، ونحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين".

وأضاف ريفلين "طالما كان هناك مستوى عال من عدم اليقين، فإن هناك أشياء التي لن تتغير، والقضية المركزية التي لن تختفي حتى لو كنا نغمض أعيننا هي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يجب علينا أن نبدأ في التفكير عمليا، أن نسمح لأنفسنا ببناء شروط الاتفاقيات المستقبلية مع الفلسطينيين. ليس هناك خيار آخر، يجب علينا أن نبدأ في التفكير في المستقبل، وكيف نستطيع الخروج من المأزق السياسي".