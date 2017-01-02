برلماني ايطالي: الإرهاب يضرب الجميع دون تمييز ديني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني ايطالي إن "مجزرة استانبول تثبت ما يؤيده العديد منا يوميا"، وهو أن "إرهاب تنظيم (داعش) يضرب الجميع بالضراوة نفسها، سواء أكانوا مسلمين، مسيحيين أم يهود".

وأضاف النائب جانفرانكو ليبراندي من حزب (مدنيون ومجددون)، في بيان الاثنين، أن "الصراع ضد هذا الإرهاب يجب أن يتم معا، دون تقسيم العالم على أساس الأديان، على غرار ما يحاول فعله بعض الشعبويين من بلادنا".

وخلص ليبراندي الى القول إن "توظيف الدين لا يسهم إلا في دعم قضية الإرهابيين، الذين يمتلكون من ناحيتهم أهدافا سياسية في المقام الأول".