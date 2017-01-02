أبو مرزوق: لم أطرح الفيدرالية بين غزة والضفة حلا للإنقسام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال القيادي في حركة (حماس)، موسى ابو مرزوق إنه لم يطرح الفيدرالية بين قطاع غزة والضفة الغربية حلا للإنقسام الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لم يتم طرح الفيدرالية إطلاقا كمشروع لحل الانقسام الفلسطيني، فالفيدرالية لم يتم تداولها مطلقاً في مؤسسات الحركة، بل تم التأكيد على موقف الحركة الثابت بالحرص على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وأن لا خيار أمام شعبنا غير ذلك، وأن لا دولة بدون غزة، ولا دولة في غزة".

وأضاف "لذاK ندعو الجميع إلى الحذر والتوقف عن الاستنتاجات الخاطئة التي تصب في خانة المزايدات السياسية".

وكانت الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية أدانت تصريحات نسبت لأبو مرزوق، خلال مقابلة مع اعلامية، حديثه عن الفيدرالية في حال تعذر إنهاء الإنقسام المستمر منذ منتصف العام 2007.

وسبق أن قال ابو مرزوق في تغريدة على حسابه في )تويتر) قبل يومين "لم اطرح الفدرالية كحل للانقسام، لأن موقفنا واضح لا خيار الا الوحدة وانهاء الانقسام ولكن اذا بقي الانقسام، فأي صيغة وحدوية افضل من الوضع الحالي".

ثم قال اليوم أيضا "ما طرح في مقابلتي هو التاكيد على وحدة الضفة والقطاع وانهاء الانقسام، والخيانة الحقيقية هي قبول تقسيم فلسطين لدولتين، وطرحه كمشروع وطني".