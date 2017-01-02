نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن الجنوب موسى الكوني يعلن استقالته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



طرابلس – أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني عن استقالته من عضوية المجلس، قائلاً إن "استقالتي ليس تخلياً عن السلطة، ولكن حتّى لا ينهار الاتفاق السياسي".

وأضاف الكوني خلال مؤتمر صحفي أن "كل المعطيات الأمنية والسياسية أدت إلى فشلنا في إدارة الدولة، فقد فلشنا وأُفشلنا في حل المشكلة السياسية في البلاد "، ورأى أنه "من الصعب على أي شخص أو جهة تنفيذ الاتفاق السياسي بشكله الحالي، فنحن نرأس هذه الدولة اسميا ويعلم القاصي والداني ان الكل يحكم في ليبيا".

وكان الكوني قد شغل منصب قنصل ليبيا العام في مالي سنة 2005 قبل أن يستقيل من منصبه إبان الثورة بعدما طلب منه القذافي تجنيد شباب من الطوارق ضد الثورة الليبية

وانضم الكوني إلى الثورة ضد نظام القذافي وسافر إلى بنغازي، ليلتحق بالمجلس الوطني الإنتقالي ثم انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام، ومن بعده مجلس النواب. وعند تشكيل المجلس الرئاسي عام 2016 اختير كأحد ممثلي الجنوب في المجلس الرئاسي.