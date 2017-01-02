ألفانو: لا ضحايا ايطاليين ضمن قتلى هجوم استانبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت روما مساء الاثنين عدم وجود ضحايا ايطاليين ضمن قتلى الهجوم الارهابي الدامي على ملهى في مدينة استانبول التركية، تبناه تنظيم الدولة (داعش).

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الايطالي، انجيلينو ألفانو "لقد تابعت باهتمام متواصل نبأ الهجوم المروع في ليلة أول كانون الثاني/يناير في استانبول. لقد أعلنت السلطات التركية أنها قد انتهت من عمليات تحديد هويات الذين طالهم الهجوم، وبذلك يمكننا استبعاد وجود ايطاليين بين الضحايا".

وكان وزير الخارجية الايطالي قد استنكر في وقت سابق الهجوم الارهابي وتقدم بتعازي بلاده لأسر ضحايا الهجوم، واصفا تركيا بـ"البلد الصديق والحليف"، في اشارة الى عضويتها في حلف شمال الأطلسي، ومؤكدا الوقوف الى جانبها دائما في "حربها ضد الارهاب بكل أشكاله".



كما نوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بانه، "وأمام تجدد التهديدات الخطيرة على أمننا، تبقى عالية ضرورة الحفاظ على، وتعزيز، التعاون الدولي لضمان استجابة مشتركة أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب". وقال "هو التزام ينبغي أن يكون ثابتا وحاسما ضد ظاهرة معقدة، وتعتزم إيطاليا التعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بمختلف مناطق الازمات، خلال رئاستها لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى" هذا العام ، "جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى".