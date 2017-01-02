وسائل الاعلام الايطالية تهتم باختيار مجموعة ايني ضمن شركات للتنقيب عن النفط في ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-اهتمت وسائل الاعلام الايطالية بوجود عملاق الطاقة الوطني (إيني) في قائمة الشركات العالمية التي اختارتها ايران للمنافسة على عقود لمشاريع تنقيب عن النفط والغاز في البلاد.

وأشارت الي أن شركة النفط الوطنية الايرانيه كانت قد دعت في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي شركات أجنبية متخصصة في مجال تنقيب وانتاج النفط للمشاركة في عملية تقييم الاهليه، وذلك بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران بموجب الاتفاق الدولي مع المجتمع الدولي حول البرنامج النووي الايراني.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد بدأ مطلع العام الماضي من روما أول جولة أوروبية له، شملت أيضا باريس، بعد انتهاء عزلة طهران الدولية مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

ولقد كشفت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق اليوم الاثنين، عن قائمة تحتوي على 29 شركة عالمية تم اختيارها بعد عملية تقييم لأهليتها للمنافسة على عقود التنقيب والانتاج في ايران. وتشمل القائمة، اضافة الى مجموعة إيني الايطالية، شركات من المانيا وفرنسا وماليزيا وروسيا والنمسا وتايلاند واليابان وبولندا وهولندا وبريطانيا واسبانيا والصين.

