ايطاليا: رصد حوالي 400 ألف موقع الكتروني عام 2016 لمقاومة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت قوات شرطة البريد والاتصالات الإيطالية إن ما يقارب الـ400 ألف موقع الكتروني تم رصدها، وحجب أكثر من 500 عنوان على الويب في مجال محاربة الإرهاب خلال عام 2016.

وأضافت شرطة البريد والاتصالات في بيان الثلاثاء، عن نشاطها لمنع التخريب والإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، أنه "تم القبض على شخصين والإبلاغ عن ثمانية لضلوعهم بأنشطة تخريبية من خلال استخدام أدوات حاسوبية واتصالات إلكترونية".

وذكرت الشرطة أنه "تم العام الماضي رصد 412447 مساحة على الشبكة بشكل عام، وحجب 510 محتوى مباشرة من قبل مزود الخدمة"، فضلا عن "13 حساب على موقع (فيسبوك) ومدونة (تويتر) للتواصل الإجتماعي، بناء على بلاغات من جانب الشرطة".