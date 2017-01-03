المفوضية الأوروبية: مزاعم عرقلة يونكر للإصلاح الضريبي أخطأت هدفها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – فندت المفوضية الأوروبية المزاعم القائلة بأن رئيسها جان كلود يونكر، كان قد عرقل كل محاولات إصلاح النظام الضريبي الأوروبي، كما تصدى لمحاربة ظاهرة تهرب الشركات المتعددة الجنسيات من الضرائب، حينما كان رئيس وزراء بلاده لوكسمبورغ.

وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت معلومات تعتمد على "وثائق سرية مسربة" تفيد بأن يونكر عرقل كل محاولات محاربة التهرب الضريبي، معيدة إلى الأذهان أنه، كان أحد مهندسي نظام التفضيل الضريبي في بلاده، ما أدى إلى إعفاء أو تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات من ضرائبها.

المفوضية الأوروبية اعتبرت، من جهتها، أن ما جاء في صحيفة الغارديان لا يتعدى محاولات لملء الفراغ في فترة الأعياد والإجازات، "في وقت تنخفض فيه وتيرة العمل، يميل البعض إلى تسخين الأجواء"، حسب كلام المتحدث باسمها.

واعتبر ماغاريتس شيناس، أن عملية محاربة التهرب الضريبي تعتبر من أولويات عمل المفوضية برئاسة جان كلود يونكر، وأن الأمر يتم على عدة مسارات منها التشريعي ومنها المتعلق بالحفاظ على المنافسة العادلة بين الشركات في كافة الدول، وكذلك تعزيز مفهوم الشفافية. وأكد المتحدث أن هذه المزاعم والتسريبات "أخطأت هدفها تماماً".

وذكر المتحدث بما تم إنجازه حتى الآن، خاصة لجهة ملاحقة الشركات المتعددة الجنسيات وفرض غرامات عليه، وكذلك إقرار نظم تتيح تبادل معلومات فوري بين الدول حول التشريعات الضريبية المعمول بها لديها. ولكنه أقر بأن الطريق لا يزال طويلاً أمام الجهاز التنفيذي الأوروبي، "لكننا يجب أن نركز على أن هناك نتائج حصلنا عليها وهي أقوى من التسريبات"، على حد تعبيره.

وقد واجه يونكر الكثير من الانتقادات بسبب قيامه بإقرار نظام يساهم في تخفيض الضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات مقابل قيامها بالاستثمار في بلاده، لوكسمبورغ.

ويقول المدافعون عن يونكر أنه ليس الشخص الوحيد الذي قام بهذا التحرك أثناء رئاسته لمجلس وزراء بلاده، فهناك معلومات ومعطيات مختلفة تؤكد أن دولاً مثل بلجيكا وهولندا وايرلندا قامت بالأمر نفسه.

وقد قامت المفوضية الجديدة، منذ توليها مهامها نهاية 2014، بملاحقة بعض الشركات وفرض غرامات عليها لحثها على دفع متأخرات الضرائب التي كانت أعفيت منها خلال السنوات السابقة عبر النظم التفضيلية المعمول بها من قبل عدة دول أوروبية.