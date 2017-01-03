الداخلية الايطالية: مستوى التهديد الإرهابي لم يتغير بعد تفجير استانبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الداخلية الايطالية إن مستوى الحذر يبقى عند حدوده القصوى، ولكن لا تغيير في مستوى التهديد الارهابي في البلاد، في أعقاب تفجير استانبول.

واضاف بيان صدر عن مقر الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، أن "الوزير ماركو مينّيتي، اجتمع بمسؤولي قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات في الوزارة، للحصول على معلومات محدثة عن التهديد الإرهابي على المستوى الدولي"، وذلك "على ضوء الأحداث الخطيرة التي وقعت في استانبول مؤخرا".

وذكر البيان أنه، خلال اللقاء الذي جرى أمس، "تم تقديم تحليل دقيق وشامل للسيناريو الدولي"، مشيرا إلى أن "الحذر لا يزال عاليا جدا"، لكن "لا تغيير في مستوى التهديد بالنسبة لإيطاليا"، بينما "لا يزال الإعتماد مستمرا على جهاز أمني، يستند أولا على أنشطة مخابرات كثيفة لأجل وضع الإجراءات الوقائية".

وتابعت وزارة الداخلية أنه "بالمقام الثاني، تأتي السيطرة على أقاليم البلاد، بمشاركة جميع القوى المتوفرة على الساحة". واختتمت بالقول إن "لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب (CASA) في اجتماع دائم لضمان أعلى درجات الالتزام بأمن وطمأنينة الايطاليين، في أيام الأعياد هذه".