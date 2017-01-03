سيناتور ايطالي: لسنا مع الجانب الخطأ بليبيا بل نتحرك تحت مظلة أممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سيناتور ايطالي أن بلاده "تحركت تحت مظلة الأمم المتحدة في ليبيا ودعمت الحكومة التي يعترف المجتمع الدولي بشرعيتها"، كما "سعت دائما الىالتوصل لاتفاق مع القوى التي يقودها الجنرال (خليفة) حفتر، وسارت على خط واضح نحو بناء دولة وطنية".

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء تعليقا على المقابلة التي أجرتها صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) مع الجنرال حفتر الثلاثاء، والتي اتهم فيها حكومة روما بـ"بمساعدة الجانب الآخر من ليبيا فقط"، أي حكومة الوفاق، بقيادة فائز السراج، أضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الايطالي بيير فيرديناندو كازيني، أن بلاده "لا تقف مع الجانب الخطأ في ليبيا".

وتابع كازيني أن "الجنرال حفتر وضع اليوم الأوراق على الطاولة وأعلن ما كنا نعرفه منذ زمن". وأكد أن "إيطاليا تستحق الاحترام"، لكن "المشكلة لا تتمثل عندهذه النقطة بالجنرال حفتر، بل بالقوى التي تدعمه"، التي تمتد من "دول أوروبية حتى مصر"، والتي "لم يعد هناك مفر الآن من توضيح الأمور معها".

وخلص السيناتور الإيطالي الى القول "آمل أن يتم التوضيح خلال عضوية إيطاليا (هذا العام) بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".