نائب يميني ايطالي: طرد فوري للمهاجرين المتمردين ومرتكبي الجرائم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب برلماني يميني ايطالي بتطبيق الطرد الفوري بحق المهاجرين المتمردين في مراكز الإستقبال المؤقت ومرتكبي الجرائم منهم.

وأضاف البرلماني پاولو غريمولدي (حزب رابطة الشمال)، أن "أحد طالبي اللجوء الأفارقة أقدم أمس على طعن مواطنه بمركز الاستقبال في تورينو"، بينما "ثار تمرد عنيف وغير مقبول الليلة الماضية في مركز استقبال كونا في البندقية، احتُجز فيه موظفوا المركز رهائن لعدة ساعات"، لقد "ضقنا ذرعا ولم يعد بإمكاننا الإبقاء على قنابل بشرية جاهزة للانفجار"، أو "على 180 ألف مهاجر، يعيشون على حساب دافعي الضرائب، مستعدون للتمرد أو للإجرام في أي وقت".

وتابع غريمولدي "لنبدأ فورا بطرد كل من يتمرد أو يخرب الممتلكات أو يرتكب الجرائم، دون استثناءات وتحفظات"، كما "علينا تعزيز كادر موظفي لجان البت بطلبات اللجوء، ولنقم بتحديد هويات المهاجرين في أقصر وقت ممكن ونطردهم بعد دقيقة من التأكد من أنهم غير شرعيين". واشار البرلماني اليميني الى أن "من بين 180 ألف طالب لجوء، نستضيفهم حاليا هناك 40 ألف نيجيري و40 ألفا آخرين من السنغال، وساحل العاج، وغامبيا ومالي"، واختتم متسائلا "إن هؤلاء الـ80 ألفا لا يهربون من أية حرب، فما الذي ننتظره لطردهم؟".