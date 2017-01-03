ايطاليا: تتبع درب المال لكشف خيوط تحركات منفذ هجوم برلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر اعلامية ايطالية الى أن تتبع درب المال قد يقود لكشف خيوط تحركات واتصالات المتهم الرئيس والوحيد بتنفيذ هجوم برلين، التونسي، أنيس عامري، الذي قتلته دورية للشرطة الايطالية في تبادل لاطلاق النار في ضاحية بمدينة ميلانو، شمالي البلاد.

ولفد تم العثور على ألف يورو، من فئات الخميسن والعشرين يورو الورقية، كانت بحوزة الشاب التونسي، من المفترض أن يكون جمعها شخصيا، أو بمساعدة شخص آخر، من جهاز للصرف الآلي.

ويعمل جهاز مكافحة الارهاب على معرفة موقع الصراف الآلي عن طريق الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي كانت بحوزته عند دخوله الى ايطاليا، فارا من ألمانيا عبر فرنسا، بعد أيام قلائل من ارتكابه عملية الدهس بشاحنة على سوق لأعياد الميلاد في برلين، قتل خلالها اثني عشر شخصا وجرح العشرات.