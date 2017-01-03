مصر: بدء اجراءات الافراج عن مؤسس 6 ابريل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- قال مصدر في حركة شباب 6 ابريل المصرية، ان مؤسس الحركة احمد ماهر قد "تم ترحيله الى قسم اول مدينة نصر (شرق القاهرة) لإنهاء إجراءات قضية مظاهرة امام منزل وزير الداخلية ابان (عهد الرئيس المعزول) محمد مرسي".

وكانت الداخلية قد رحلت الثلاثاء، ماهر من سجن مزرعة طرة الى قسم عابدين وسط القاهرة لإخلاء سبيله، قبل ان تحيله لمدينة نصر لإنهاء قضية تظاهر قديمة.

وكانت محكمة جنح عابدين قد حكمت على ماهر وزميليه بالحركة أحمد دومة ومحمد عادل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة بتهم "خرق قانون التظاهر والاعتداء على أفراد الشرطة" أمام محكمة عابدين

وحكم على ماهر بشهر اخر اثناء تواجده بالسجن بتهمة "التعدي" على ضابط، وهي الفترة التي قضاها ماهر

حركة شباب 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت سنة 2008. أطلفها بعض الشباب المصري وساهمت بقوة في الدعوة للتظاهر في 25 كانون الثاني/يناير 2011 ضد نظام حسني مبارك.

