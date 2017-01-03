وفد إسرائيلي يبلغ عباس: عريضة وقعتها ألف شخصية تؤيد مؤتمر باريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال وفد من حزب (ميرتس) الإسرائيلي إنه أعد عريضة ستقدم للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وقعت عليها حتى الآن ألف شخصية إسرائيلية، تدعو لدعم المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام ، الذي سيعقد في باريس منتصف الشهر الجاري، واستمرار عملية السلام وإنهاء الاحتلال.

وبدوره، فقد شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال استقباله في مكتبه في رام الله وفدا للحزب الإسرائيلي، على "تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال عباس "إن قرار مجلس الأمن الدولي (2334) هو ضد المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وليس ضد إسرائيل، التي نسعى لتحقيق السلام العادل والشامل معها".

ومن جانبه فقد "أكد الوفد الإسرائيلي أهمية قرار مجلس الأمن (2334) لوقف السياسة الاستيطانية لحكومة نتنياهو التي تدمر مبدأ حل الدولتين"، حسب الرئاسة الفلسطينية.



وفي إشارة إلى المؤتمر العام السابع لحركة (فتح)، الذي عقد مؤخرا وأعاد إنتخاب عباس رئيسا للحركة، قالت رسالة مكتوبة للوفد الإسرائيلي "بداية نبارك لكم إعادة انتخابكم وهذه ثقة كبيرة يوليها لكم الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله مع بداية السنة الجديدة نأمل التوصل لحل الصراع وقيام دولتين فلسطين وإسرائيل، وكلنا أمل واشتياق للعيش بسلام وسكينة، باسمي واسم أصدقائي نتمنى لكم سنة سعيدة بمحبة وسلام".