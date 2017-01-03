الخارجية الايطالية تنظم اجتماعا بمقرها لملحقيها العلميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يستضيف مقر وزارة الخارجية الايطالية في العاصمة روما يومي التاسع والعاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، لقاءا يجمع ملحقيها العلميين لدى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، بحضور وزير الخارجية، انجيلينو ألفانو ، ووزيرة التربية والتعليم والجامعات والبحث العلمي، فاليريا فيديلي.

ويحضر اللقاء رؤساء معاهد البحوث الإيطالية وممثلون عن الجامعات وعن عالم الثقافة وعن الشركات المبتكرة والناشئة، حيث يشاركون في ندوة تحت عنوان "الابتكارات التي تتحدث اللغة الايطالية" في العالم.

وسوف يضع المؤتمر استراتيجيات العمل الجديدة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا الإيطالية في الخارج.

وتتضمن مهام الملحقين العلميين دعم وتطوير التعاون الثنائي، ترويج النظام العلمي والتكنولوجيا الايطالية وتنفيذ مبادرات في هذا المجال، استقاء معلومات عن النظم العلمية والسياسات العلمية التي تنفذها البلدان المضيفة للبعثات الدبلوماسية والسفارات الايطالية، اضافة الى التواصل مع الباحثين والعلماء، من أصول ايطالية، ومع الباحثين الأجانب بصفة عامة.



