ألفانو ردا على حفتر: ارسال الطائرة لنقل جرحى الجيش تأجل وفقا لطلب ليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وزير الخارجية الايطالي، انجيلينو الفانو عدم التزام بلاده بمساعدة قوات الجيش الليبي شرقي البلاد، التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، وذلك ردا على انتقاد الأخير لروما بعدم الايفاء لالتزام بإرسال طائرتين لنقل مصابين للعلاج في إيطاليا

وقال ألفانو في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الايطالية "رحلة الطائرة، التي وجه الينا اللوم (جفتر) بشأنها، تأجلت بناء على طلب صريح من نائب رئيس المجلس الرئاسي، الذي يمثل شرق ليبيا".

وكان رئيس الدبلوماسية الايطالية قد نفى خلال ذات المقابلة، انحياز بلاده الى "الطرف الآخر" من الفرقاء الليبيين، وأكد أن روما تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لأنه يحظى بالاعتراف من جانب الامم المتحدة، مذكرا بأن ايطاليا كانت من أوائل الدول الداعمة لاسناد دور لحفتر في مؤسسات الدولة الليبية لتجاوز الازمة الراهنة هناك.