ايطاليا: طرد مواطن تونسي لإنتمائه لخلية متطرفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

سيراكوزا – قالت مصادر أمنية إيطالية أصدر مدير شرطة سيراكوزا أمر طرد ضد مهاجر تونسي لأسباب أمنية تتعلق بالإرهاب.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "وفقا لتحقيقات مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) التابع لشرطة سيراكوزا، فإن المهاجر التونسي (46 عاما)، ينتمي الى مجموعة تتبنى التطرف الإسلامي، تمتلك خطورة مؤكدة، وتنتشر في منطقتي باكينو وسيراكوزا".

وذكرت المصادر أن "التونسي كان قد أبلغ عنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي من قبل أجهزة الاستخبارات في مجال التعاون الدولي، كون بعض أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها في اتصال مع قاصر فرنسي من أصل إيطالي، معروف لدى سلطات عبر الألب بنشاطه القوي في منتديات النقاش الجهادي"، والذي "يبدو واضحا عزمه التوجه الى مسرح العمليات السوري ـ العراقي".