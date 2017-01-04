نائب يميني ايطالي: الى الأمام على طريق الترحيل القسري للمهاجرين ورفضهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني يميني ايطالي الى "المضي قدما على طريق الترحيل القسري، وإعادة صياغة قواعد الاشتباك الخاصة بقوات الأمن، وتنفيذ إجراءات رفض المهاجرين وإعادتهم عند حدود البلاد".

وأضاف رئيس كتلة حزب رابطة الشمال في مجلس النواب، ماسيميليانو فيدريغا في تصريحات الأربعاء، أن "إستئناف نشاط مراكز تحديد الهوية والطرد للمهاجرين (CEI) أمر جيد، لكنه غير كافٍ"، بل "علينا إغلاق مراكز إستقبال طالبي اللجوء (CARA)، وكذلك مراكز الإستقبال الأولي (CPA)، وكل المراكز الأخرى التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين التجوال بحرية على أرض البلاد".

وتابع "نحن نعارض نظام الإستقبال واسع النطاق، والاتفاق بهذا الشأن بين الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (ANCI) والحكومة، لأنه يؤدي إلى انتشار الفوضى على نطاق واسع، وفي أحسن الأحوال، الى تشويه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين"، لكنه "يشكل في أسوأ الأحوال خطرا على أمن وسلامة المواطنين"، واختتم "ناهيك عن حقيقة أن مع المهاجرين غير الشرعيين يمكن دخول الإرهابيين الى البلاد أيضا".