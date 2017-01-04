حماس تقرر المشاركة باجتماع تحضيري للمجلس الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت حركة (حماس) قرارها المشاركة في إجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، سيعقد في العاشر من الشهر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء قرار الحركة بعد أن تلقت، سويا مع الفصائل الاخرى، دعوة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون دعوة للمشاركة في اللقاء حيث يعتقد انه سيمثل الحركة في الإجتماع عضو مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع إن (حماس) ستشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.

واشار إلى أن "اللجنة ستناقش آلية وكيفية عقد المجلس" وقال"سنناقش بعض الترتيبات في الشأن الفلسطيني بصورة عامة".

وكانت اللجنة التحضيرية عقدت حتى الآن 4 إجتماعات لم تشارك فيها (حماس).

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الاجتماع سيبحث آلية ومكان وزمان عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني. وأشار إلى أن المجلس يضم في عضويته أكثر من 700 عضو من داخل وخارج الأراضي الفلسطينية.

واعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد الدورة القادمة من المجلس الوطني في مدينة رام الله فيما اقترحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقده في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أما (حماس) فقالت انها ترفض عقده "تحت الإحتلال في الأراضي الفلسطينية".