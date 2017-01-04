جينتيلوني يجتمع بلجنة علمية تختص بدراسة التطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني سيعقد اجتماعا غدا الخميس، بمقر الحكومة (قصر كيجي)، مع اللجنة العلمية الخاصة بدراسة ظاهرة التطرف الجهادي

وسوف يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لوزير الداخلية ماركو مينييتي ومنسق اللجنة العلمية، البروفيسور لورنزو فيدينو، بحضور جينتيلوني.

وكانت وزارة العدل الايطالية قد أشارت في وقت سابق أن السلطات تعمل على درء خطر التطرف، خاصة في السجون، كما نوهت بأن الحكومة تصب "أهمية كبيرة على النشاط الوقائي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التمتع بالحرية الدينية"

يشار الى أن تقارير أفادت بأن المتهم الرئيس بتنفيذ هجوم برلين، التونسي أنيس عامري، الذي قتلته دورية للشرطة الايطالية بضاحية في مدينة ميلانو ، قد تطرف في سجن ايطالي قضى فيه أربعة أعوام بتهمة الضلوع في حرق احد مراكز ايواء المهاجرين، قبل الانتقال الى ألمانيا لاحقا.

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