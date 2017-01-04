السراج يلغي القرارات الاخيرة الخاصة بالمناصب السيادية والأمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



طرابلس – ألغى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية كافة القرارات الصادرة عن المجلس خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالمناصب السيادية والقيادات الأمنية والمدنية العليا في البلاد.

وأرجع السراج، خلال بيان صحفي في العاصمة طرابلس أسباب إلغاء القرارات إلى صدورها من دون توافق حقيقي أو تشاور بين الأعضاء والذي لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، حسب قوله

وقال فائز السراج إن "المناصب السيادية لا يجب التعدي عليها وأن تكون في ظل التوافق وأن تسمية القائمين على هذه المناصب يجب ان يكون وفقاً لمعايير الكفاءة".

ودعا رئيس المجلس الرئاسي كافة الأعضاء إلى عقد اجتماع وتحقيق مبدا التوافق ومراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس خلال المدة الماضية بروح التوافق، وقال إنه يرفض "رفضا قاطعا أن يكون المجلس الرئاسي سبب في وأد توافق بين الليبيين وتنفيذ مهمته الاساسية في إرساء دولة المؤسسات والقانون".

كما وجه السراج، خلال كلمته، الدعوة إلى نائبه موسى الكوني للعودة للمجلس والعدول عن قرار الاستقالة