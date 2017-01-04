السيسي يستقبل مدير ايني ويطالب وزارة البترول بمواصلة التعاون مع المجموعة الايطالية

القاهرة- أعلنت الرئاسة المصرية ان الرئيس، عبد الفتاح السيسي "وجه وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع مجموعة ايني الايطالية والمتابعة الدورية لأعمال تنمية حقل ظهر"، بمنطقة امتياز شروق بمباه البحر المتوسط

واستقبل السيسي مساء الاربعاء المدير التنفيذي لعملاق الطاقة (إيني)، كلاوديو دِيسكالزي، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية وعدد من مسؤولي الشركة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن "المدير التنفيذي لـإينى استعرض خلال المقابلة الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي ظُهر بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول ما تم إنجازه من أعمال لإنشاء البنية التحتية ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية والإيطالية".

واضاف "اشار ديِسكالزي خلال المقابلة إلى أن تنمية حقل ظهر تتم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يبدأ الحقل في الإنتاج قبل نهاية العام الجاري". كما تطرق المسؤول الايطالي، حسب الرئاسة المصرية، الى "لمشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر وخططها لزيادة استثماراتها في مجال البحث والتنقيب، والمتوقع أن تبلغ خلال عام 2017 حوالي 3.5 مليار دولار، منوهاً إلى توقعيها لاتفاقي امتياز جديدين مع وزارة البترول الشهر الماضي للتنقيب في منطقتي شمال الحماد وشمال رأس العش بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وأوضح المدير التنفيذي للمجموعة الايطالية للطاقة "حرص الشركة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع به قطاع الطاقة في مصر التي تعمل بها إيني منذ عام 1954″، مشيراً إلى أن "مصر أصبحت تحتل المرتبة الأولي في استثمارات شركة إيني من إجمالي 53 دولة تعمل بها الشركة"، حسبما نقل عنه البيان الرئاسي.

وتابع المُتحدث الرسمي أن "الرئيس أشاد خلال اللقاء بما تقوم به الشركة الإيطالية من أعمال في مصر وما تتمتع به من سُمعة دولية متميزة في مجال الطاقة، مثمناً التعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة فيما يتعلق بتطورات العمل في حقل ظهر".