بلجيكا: النيابة العامة تؤكد مرور منفذ هجوم برلين بمدينة بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت النيابة العامة الفيدرالية أن منفذ هجوم برلين، التونسي أنيس عامري ( قد مر فعلاً بمدينة بروكسل أثناء محاولته الهروب إلى إيطاليا حيث قتل في ميلانو، يوم 23 الشهر الماضي، خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة الايطالية.

وتشير النيابة في بيان لها اليوم أن العامري وصل إلى بروكسل يوم 21 الشهر الماضي حوالي الساعة السابعة مساء، حيث "تمكنت عناصر الشرطة الفيدرالية من الاطلاع على صور كاميرات المراقبة في محطات القطار، في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن ملابسات هجوم برلين"، حسب البيان.

وأوضح بيان النيابة أن عامري مكث في بروكسل لمدة ساعتين تقريباً، "كان على متن أحد القطارات قادماً من أمستردام"، وفق البيان.

ولم تعط النيابة مزيداً من التفاصيل حول مرور منفذ هجوم برلين، مشددة على أن الأمر يصب في مصلحة التحقيقات الجارية في ألمانيا وبلجيكا.

وكان عامري قد اندفع بشاحنة داخل أحد أسواق عيد الميلاد في برلين، متسبباً في مقتل 12 شخصاً، وذلك يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2016.

وكانت الشرطة البلجيكية قد أكدت خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي أنها تتحقق من احتمال مرور اعامري من أراضي البلاد أثناء فراره من ألمانيا إلى إيطاليا، إلا أنها لم تحدد في ذلك الحين إذا ما كان بالفعل مر بالعاصمة بروكسل أو بمدينة أنفرس (شمال البلاد).