عباس: على استعداد للتعاون مع فرنسا لإنجاح المؤتمر الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على أن "الجانب الفلسطيني يبدي التعاون مع الجانب الفرنسي لإنجاح المؤتمر الدولي"، الذي سيعقد في باريس في 15 من الشهر الجاري لـ"إنقاذ العملية السياسية، من خلال وضع آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ".

وثمن لدى استقباله مساء اليوم الاربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشير ، "جهود الرئيس فرانسوا هولاند وحرصه على عقد المؤتمر للتأكيد على المرجعيات الدولية للعملية السياسية".

وأشار عباس إلى "حرص القيادة الفلسطينية على توطيد العلاقات الثنائية المميزة بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين" مثمنا "الدعم الفرنسي المستمر للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة".

وبحسب بيان رسمي نشرته الوكالة الرسمية، فإن رئيس مجلس الشيوخ أكد "استمرار تقديم بلاده الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين". كما اشار إلى ان "المؤتمر الدولي، الذي سيعقد في باريس، يشكل فرصة لإطلاق عملية سياسية حقيقية بدعم من المجتمع الدولي وفق أسس والمبادئ الدولية التي انطلقت عليها عملية السلام".