ضباط سوريون كبار في ضيافة موسكو تمهيداً لمؤتمر أستانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



روما- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أن روسيا تستضيف منذ أيام ثلاثة من الضباط السوريين الكبار المحسوبين من صلب النظام والمقربين منه، تمهيداً لاعتمادهم كممثلين للنظام في مؤتمر أستانة، المتوقع انعقاده نهاية الشهر الجاري في العاصمة الكازاخستانية.

وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "يستضيف الروس ثلاثة ضباط كبار من المهمّين لدى النظام في روسيا، وهم من المقربين جداً لها والموثوق بهم من قبلها، وسيكون هؤلاء في الغالب على طاولة المفاوضات في أستانا وفق المعلومات التي لدينا".

وأضافت "ربما أنها خطة لتهميش كل الرؤوس الكبيرة التي يمكن أن تُشاكس الرغبة الروسية".

ومن المتوقع، وفق هذه المصادر، أن تسعى روسيا لتمرير حلّها ووضع نقاط أساسية في آستانا، وستقترح خارطة طريق لحل سياسي حسب القراءة والرغبة الروسية، ليوافق عليها من يحضر أستانا، أي لن تكون أستانة مكاناً للتوقيع على الحل بل مكاناً للتوافق على أسسه، تمهيداً لمفاوضات جنيف المُقررة في الثامن من شباط/ فبراير المقبل.

وأعلنت موسكو، في إعلانها الذي صدر بعد مشاورات مع تركيا وإيران في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن حل سياسي يلي وقف إطلاق النار، يبدأ باجتماع المعارضة والنظام في أستانة، ومن المتوقع أن يُعقد هذا الاجتماع بين 20 و27 الشهر الجاري.