جينتيلوني: ضرورة لأقصى مراقبة ووقاية من الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن من الضرروي فرض أقصى درجة من المراقبة وتأمين أكبر وقاية ممكنة من الإرهاب.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الخميس، أن "الوقاية، الوقاية ثم الوقاية"، فضلا عن "أقصى درجات اليقظة لمواجهة خطر الإرهاب وظاهرة التطرف والتطرف الجهادي، يجب أن يكون البوصلة التي توجهنا".

وذكّر رئيس الحكومة بأن "التهديد لا يجيز إقامة معادلات غير صحيحة للربط بين الهجرة والإرهاب". وأوضح أن "الحكومة تلتزم بسياسات هجرة أكثر فعالية دائما"، والتي "تحتاج إلى الجمع بين الموقف الإنساني الكبير وحسن الضيافة الذي كان وسيبقى يميّزنا". واختتم بالقول "كل هذا، إلى جانب سياسات صارمة وفاعلة في مجال إعادة المهاجرين الى بلدانهم".