استطلاع بلجيكي: غالبية المواطنين لا يثقون بالحكومة الفيدرالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر استطلاع رأي محلي أن 70% من المواطنين البلجيكيين لا يثقون بالحكومة الفيدرالية الحالية برئاسة شارل ميشيل.

ويشير الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة إحصائية محلية، أن 46% من هؤلاء يعلنون صراحة عدم ثقتهم التامة بالحكومة الحالية، في حين يبدو 24% أكثر مرونة، مع المحافظة على موقفهم المتشكك بقدرة حكومة ميشيل على حل المشاكل الحالية.

ويضيف الاستطلاع، الذي تداولت نتائجه اليوم وسائل الإعلام المحلية، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 54 عاماً هم الأكثر قسوة تجاه حكومة ميشيل، "بينما تنخفض النسبة قليلاً بين من تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 34 عاماً".

أما بالنسبة للحكومات المحلية، فلا يبدو الأمر أفضل حالاً، إذ أن 67% من الأشخاص المستطلعة أراؤهم لا يثقون بهذه الحكومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمدينة بروكسل ومنطقة والونيا، جنوب البلاد الناطق بالفرنسية.

وحول هذه النتائج يقول مارك دي مولان، مدير المعهد الذي أجرى الإحصاء، أن ثقة الناس بالطبقة السياسية في البلاد تسجل أدنى مستوياتها حالياً، حيث "لم يكن أحد يتوقع هذه النسب العالية من عدم الثقة"، وفق كلامه.

ويرد دي مولان هذه النتائج إلى سلسلة الفضائح التي هزت الحكومة البلجيكية الفيدرالية ووزراءها خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة، وللإجراءات غير الشعبية التي اتخذت من قبلها، مثل تخفيض قيمة الضمان الصحي وتشديد الشروط على الشرائح المستحقة للمساعدة القضائية.

يضاف إلى كل ذلك، والكلام دائماً لمولان، عجز الحكومة عن التصدي لأجواء الاستقطاب والعنصرية التي طبعت المجتمع البلجيكي، خاصة خلال العامين الماضيين.

وينتمي شارل ميشيل، رئيس الحكومة الفيدرالية الحالية إلى التيار الليبرالي الفرانكفوني، ويتحالف حزبه، داخل الحكومة الفيدرالية، مع مجموعة من الأحزاب الفلامانية اليمينة، وعلى رأسها حزب التحالف الفلاماني الجديد، المعروف بنزعته الانفصالية.



