جينتيلوني يستعرض ونظيره الياباني الرئاسة الايطالية لمجموعة الدول الصناعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني شينزو آبي، صباح اليوم الخميس، القضايا ذات الصلة بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تسلمت روما رئاستها الدورية مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، اضافة الى قضايا الساعة في مجلس الأمن الدولي، حيث يجلس البلدان على مقعدين غير دائمين بالمجلس الأممي هذا العام.

وخلال المحادثة الهاتفية، أكد جينتيلوني أن الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع الكبرى ستكون امتدادا للنتائج التي توصلت إليها القمة السابقة برئاسة اليابان بشأن قضايا ترتبط بالانتعاش الاقتصادي العالمي والنمو والاستثمارات الكبرى والإصلاحات الهيكلية، حسبما أفادت مصادر برئاسة الوزراء في روما.

وكان رئيس الوزراء الايطالي قد أشار خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام الماضي، الى أن بلاده ستعمل على استخدام رئاستها لمجموعة الدول الصناعية السبع للمساهمة في "إحداث علاقة مختلفة مع روسيا"، التي تخضع لعقوبات غربية بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ودورها بصفة عامة في النزاع شرقي أوكرانيا.

.