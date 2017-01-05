جينتيلوني: الانترنت والسجون ابرز أماكن التطرّف 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن من الضروري أن تتم محاربة التطرف بشكل فعّال.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الخميس، بعد اجتماع لجنة دراسة ظاهرة التطرف والتطرف الجهادي أن "الحكومة بحاجة دائما الى فهم أفضل لمسارات التطرف للتمكن من مواجهته"، وهو "عمل هدفه فهم ماهية ظاهرة علينا مواجهتها بفاعلية من خلال أجهزة المخابرات والأمن".

وذكر رئيس الحكومة أن "عمل الخبراء بمجال التطرف لا يتوقف، بل سيستمر في الأشهر المقبلة"، فـ"علينا العمل على السجون وشبكة الإنترنت، التي تعد من أبرز أماكن التطرف للظاهرة الجهادية"، واختتم بالقول إن "هناك خصوصية في بلادنا، تزيد الإطمئنان من بعض النواحي"، بمعنى "النسبة العددية للتطرف أقل مما هي عليه في الدول الأخرى".