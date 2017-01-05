البابا لضحايا زلزال ايطاليا: لا مجال للتفاؤل بل للأمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس مخاطبا ضحايا الزلزال الذي أصاب مقاطعات لاتسيو، ماركي، أومبريا وأبروتسو العام الماضي، إنه "ليس هناك مجال للتفاؤل"، لكن "هناك مكان للأمل".

وخلال لقائه في قاعة بولس السادس بالفاتيكان الخميس، ضحايا الزلزال برفقة أساقفة وكهنة راعايا المنطقة ورؤساء بلدياتها، أوضح البابا أن "التفاؤل يلزم للمضي قدما آنيا، لكنه يفتقر الى الجوهر الذي يمتلكه الأمل".

واسترسل البابا مرتجلا القول "لم أُعدّ أي خطاب لأن أسوأ شيء يمكن القيام به في حالتكم هو إلقاء خطبة ما"، وأردف "أنا أفضل الاستلهام من كلماتكم، تلك التي تنبع من قلوبككم، ككلمات مواطن بلدة أماتريشي وكاهن رعية نورتشا"، اللذين تحدثا قبل البابا.

وأردف "أنا فخور بكهنة الرعايا الذين لم يتركوا أرضهم، والرعاة (القساوسة) الذين لم يتخلوا عن قطعانهم ليلوذوا بالفروا أمام الذئب"، مؤكدا "أنت قريب منكم وأشكركم على حضوركم هنا في الفاتيكان".

وخلص البابا بالإشارة الى ضرورة "إعادة بناء القلوب، قبل المنازل أيضا"، وكذلك "إعادة بناء النسيج الاجتماعي وحقوق الإنسان"، وحضهم على "البدء من جديد، دون الغرق في مرارة الجروح التي أصابت قلوبكم".