فائز السراج لـ آكي: لا مشكلة شخصية مع حفتر، وقصف الجفرة لا يساهم في تنقية الأجواء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، تعليقا على تصريحات الجنرال حفتر الأخيرة، على أنه "ليس لدينا مشكلة شخصية مع السيد خليفة حفتر".

وكان حفتر قد نفى خلال مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) أنباء تدولت عن لقاء مرتقب يجمعهما، وقال "شخصيا ليس لدي أي شيء ضد السراج. آخر مرة تحدثنا مباشرة في 16 كانون الثاني/يناير 2016. والمشكلة ليست هو، ولكن من حوله. إذا كان ينوي حقا الكفاح من أجل تهدئة الاوضاع في البلاد، فليحمل بندقية وينضم إلى صفوفنا. وسوف يكون دائما موضع ترحيب".

وقال السراج في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء الخميس "نحن نمد يد الوفاق لكل الأطراف لتساهم في بناء الوطن"، مضيفاً بالقول "كما قلت مرارا أن الوطن لا يمكن اختزاله في شخص أو حكومة أو مجلس، الوطن للجميع وينهض بجهد الجميع، ولابد من التوافق وقبول كل طرف للأخر "

وبشأن وجود دور للجنرال حفتر في العملية السياسية، قال رئيس حكومة الوفاق "لقد سبق وأن التقيت السيد حفتر وتحدثت معه بصراحة بضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ومخرجاته، و وجوب أن تكون القيادة العسكرية تحت القيادة السياسية، إذ أن هذا هو المتبع في دول العالم وهذا ما يتضمنه الاتفاق السياسي، ونحن منفتحون على الالتقاء بجميع الاطراف السياسية".

وتعليقاً على القصف الذي استهدف مطار الجفرة، حذّر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أن "القصف الجوي الذي أستهدف مطار الجفرة مؤخرا لا يساهم بتاتا في تنقية الأجواء، بل يجهض كل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة ". وأضاف "أدعو إلى وقف التصعيد والتصرفات غير المسؤولة، التي تحبط آمال الليبيين في حقن الدماء والمصالحة وتحقيق الاستقرار ".

وفيما يختص بالازمة السياسية في ليبيا وفرص تضييق الفجوة بين المجلس الرئاسي في طرابلس ومجلس النواب الليبي في طبرق، قال السراج "هناك جهود وطنية لتحقيق مصالحة وطنية نرحب بها ونأمل ان تتوحد هذه المبادرات وأن تشمل كافة الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية، وأن تنطلق من أرضية الاتفاق السياسي الليبي، لنخرج بحل ليبي خالص بعيد عن اية إملاءات".



وبشأن العلاقات بين طرابلس الغرب وروما، قال رئيس السراج، أولا "أتقدم بأحر التهاني لمعالي السيد باولو جنتلوني لتوليه رئاسة الحكومة الايطالية". وأردف منوها "علاقاتنا مع ايطاليا جيدة ومميزة فهي الجار الأوروبي الأقرب لنا، وهناك تشاور مستمر بيننا، ولقد أعلنت ايطاليا منذ البداية دعمها لحكومة الوفاق الوطني وتبذل جهوداً مشكورة لتتخطى ليبيا ما تمر به من أزمة، كما أن هناك الكثير من المواضيع التي تهم الجانبين نعمل سويا على تحقيقها".