تعهدات تركية للمعارضة السورية بإنهاء خروقات النظام لوقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّد المتحدث باسم فصائل المعارضة السورية الموقّعة على اتفاقية وقف إطلاق النار، أن هذه الفصائل تلقّت تعهدات تركية وصفها بـ "الجادة"، لوضع حد لخروقات وقف إطلاق النار التي تقوم بها قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها، من بينها إدخال مراقبين ووضع آليات للمحاسبة.

وقال أسامة أبو زيد في تصريحات لوسائل إعلام سورية معارضة محلية "هناك تعهدات تركية جادة لإيقاف الهجوم على وادي بردى، وإدخال مراقبين دوليين للوقوف على الحاجات الإنسانية، لما يزيد عن مئة ألف محاصر".

وأضَاف "إن هذه الفصائل تترقب اجتماعًا لمسؤولين من الجانبين التركي والروسي، غدًا الجمعة أو السبت، للبدء بالمراقبة الفعلية للهدنة". وأشار إلى وجود تعهدات من الطرفين الضامنين للاتفاق لـ "تطبيق آليات وقف إطلاق النار في وقت قريب، وإيقاف الخروقات في وادي بردى وجنوب دمشق وبعض مناطق ريف درعا". وهدد بأنه ما لم يتوقف الهجوم على وادي بردى وجنوب دمشق ومحجّة في ريف درعا الشمالي، "سيكون الاتفاق مُنتهيًا".

وكانت بعض وسائل الإعلام التركية قد سرّبت آلية مراقبة وقف إطلاق النار في سورية، تتضمن تشكيل لجنة مشتركة تُقدّم اقتراحات وتوصيات للأطراف المعنية لمحاسبة منتهكي الهدنة، وترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين (روسيا وتركيا) من أجل فرض عقوبات على الطرف الذي يُثبت انتهاكه للهدنة.

وحذّر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، من تعثّر مفاوضات (أستانة) المرتقبة في الثلث الأخير من الشهر الجاري بين المعارضة السورية والنظام إذا لم تتوقف خروقات النظام والميليشيات الرديفة له، في إشارة إلى جزب الله اللبناني بشكل أساسي.