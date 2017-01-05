وفد من المجلس الأعلى لدولة ليبيا بالقاهرة في أول زيارة لمصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – أعلن مُقرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، العجيلي ابوسديل، عن وصول وفد من المجلس إلى جمهورية مصر اليوم الخميس، في زيارةٍ رسمية هي الأولى من نوعها، تلبيةً لدعوة تلقاها من الخارجية المصرية.

وأعرب أبوسديل عن "استعداد المجلس للتواصل مع جميع الأشقاء ودول الجوار لحلحلة الأزمة السياسية الليبية، والوصول إلى وفاق وطني شامل على أرضية الإتفاق السياسي"، مؤكدًا "الانفتاح على جميع المُبادرات السياسية سواءً في مصر أو الجزائر لحل الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي".

واعتبر أبو سديل أن "مصر كدولة شقيقة وجارة تهتم بالشأن الليبي، وتتابع الاتفاق السياسي، ومعنية بأمن واستقرار ليبيا"، لافتًا إلى "تطلّع المجلس لدور إيجابي لمصر وكل دول الجوار في المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

وتتزامن هذه الزيارة مع أخرى يقوم بها حاليا رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، الى الجزائر، اجتمع خلالها مع رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبدالقادر بن صالح ، ووزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية، عبدالقادر مساهل ومع عدد من أعضاء مجلس الأمة الجزائري، لمناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

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