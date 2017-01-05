مشعل والأحمد يبحثان بالدوحة المصالحة الفلسطينية

رام الله- إجتمع رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، مع عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد الذي التقى مساء أمس وزير الخارجية القطري لبحث جهود المصالحة الفلسطينية.

وقال مكتب الأحمد في بيان "ناقش الطرفان الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وسبل تحقيق المصالحة والشراكة بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني".

وأضاف "كما جرى بحث المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت يوم 10 يناير/كانون ثاني الجاري، وضرورة استئناف الجهود من اجل ازالة العقبات امام تنفيذ اتفاق المصالحه الموقع في القاهرة برعاية مصر مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني".

وتابع أن الطرفان بحثا "ضرورة سرعة إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، في ظل التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخرا، وضرورة حشد الطاقات الفلسطينية وتوحيدها لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقيق أهدافه الوطنية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

ولفت إلى أن الإجتماع عقد بحضور نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، وعدد من قادة الحركة، بحضور سفير فلسطين في الدوحة منير غنام.

وقال "عبر مشعل، باسم حركة حماس، عن تهانيه الحارة لحركة فتح على نجاح مؤتمرها السابع، وأكد على أهمية تعزيز جهود إنهاء الانقسام في أسرع وقت".

وأضاف مكتب الأحمد "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتشاور بين الجانبين ومع كافة الأطراف المعنية لتحقيق ذلك".

