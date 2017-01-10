الفاتيكان: البابا يلتقي الرئيس الفلسطيني السبت المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيلتقي السبت المقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الفاتيكان.

وذكّر موقع إذاعة الفاتيكان الذي نقل النبأ، أن العام الماضي شهد افتتاح السفارة الفلسطينية في روما، بعد دخول الاتفاق الشامل بين الكرسي الرسولي ودولة فلسطين حيّز النفاذ في الـ26 من حزيران يونيو عام 2015.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي عن زيارة قريبة له إلى حاضرة الفاتيكان "لمعالجة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بما في ذلك "النهوض بالعدالة والسلام في المنطقة، فضلا عن دفع الحوار بين الأديان نحو مزيد من التفاهم والاحترام".

وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "الرئيس عباس كان يشير بذلك إلى زيارة للفاتيكان في العاشر من الشهر المقبل لتدشين سفارة فلسطين هناك".