دبلوماسي ليبي: زيارة وزير داخلية ايطاليا لبلادنا كانت ناحجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف دبلوماسي ليبي بـ"الزيارة الناجحة"، تلك التي قام بها الى طرابلس العاصمة أمس وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الثلاثاء، ذكر السفير الليبي لدى روما، أحمد المبروك صافار، أن "الزيارة شددت على الأولوية التي تولياها ضفتا البحر المتوسط لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة في ليبيا وإيطاليا"، وأنه "بعد الاتفاق المقترح ستشهد الخطوة التالية أكبر عدد ممكن من الاجتماعات والتخطيط المشترك"، وبشكل خاص "أنه سيتم إعادة فتح سفارة ايطاليا في طرابلس".

وأشار السفير الليبي الى أن "إن النهج المتفق عليه خلال زيارة مينّيتي، ستشمل تدابير معالجة مجموعة من التحديات الأمنية التي تنتقل من مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر الى تهريب النفط، سواء أكان عن طريق البحر أم البر"، مع "إيلاء اهتمام خاص للدفاع عن الحدود الجنوبية لليبيا وقدرات القوات الليبية أيضا".

واختتم الدبلوماسي الليبي مذكراً بـ"الاتفاق بين ليبيا وإيطاليا عام 2008، والمساهمة الإيطالية بالعديد من المشاريع المشتركة لدعم خفر السواحل الليبي وعمليات البحرية".