مبعوث الجامعة العربية يقترح صندوقا لدعم الليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- اقترح مبعوث أمين عام الجامعة العربية الى ليبيا، صلاح الدين الجمالي "تأسيس صندوق عربي كنوع من الدعم المباشر للشعب الليبي على غرار ما تفعله الأمم المتحدة". داعيا "الدول العربية ورجال الأعمال للمساهمة في هذا الصندوق".

وأضاف الجمالي،ة خلال إفادته الأولى أمام الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين حول ليبيا، أنه منذ اختياره كان "حريصا على دراسة الملف الليبي وكذلك لقاء ممثلي كافة القوى الدولية والإقليمية لتنسيق الأدوار والجهود حول الملف".

وأشار الى أن "الجانب الأفريقي بدأ في التحرك من جديد في الوساطة بين مختلف الأطراف الليبية وذلك بعد مرحلة من السبات"، مشددا على الى "أهمية التعاون العربي الأفريقي" في هذا الموضوع.

ودعا المبعوث الجامعة الى "الالتفات الى الأوضاع الاقتصادية"، فبالرغم من أن "ليبيا تعد دولة نفطية إلا أن أكثر من نصف الليبيين يعيشون تحت خط الفقر".

وبخصوص الوضع الأمني، قال انه "غير مطمئن في المرحلة الراهنة وهو ما يمثل تهديدا رئيسيا لأي جهود من شأنها حل الأزمة الليبية"، ورأى أن "الدول العربية ينبغي أن تراجع مواقفها بناء على تلك المعطيات".

وبشأن موقف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح من اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية، قال انه تواصل معه "وأعرب عن رغبته في تعديل بنود عدة في الاتفاقية، من بينها الكيفية التي يتم بها اختيار رئيس الدولة ورئاسة الحكومة وقيادات الجيش".