البابا: المخدرات تعد بالسعادة لتسرق الحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف البابا فرانسيس المخدرات بأنها "صنم كاذب"، لأنها "تعد بالسعادة لتسرق منا الحرية".

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أضاف الباب أن "العالم يقدم لنا الكثير من الآمال المزيفة التي بدلا من منحنا الثقة والأمن، تسلبنا الحرية محولة إيانا الى عبيد حقيقيين لها"، إنها "أصنام، كالمخدرات، التي تعدنا بالفرح لتسرق منا حريتنا".

وتابع "لهذا السبب يكون علاج عبودية الأصنام هو الاعتراف بها أولا لإتخاذ قرار بالتخلص منها، والشجاعة للإبتعاد عنها"، وبشكل خاص "وضع أملنا بالله الحي ويسوع المسيح، المخلص الوحيد للبشرية".

وفي سياق آخر، أشار البابا الى أن "ما كان شائعا قبل سنوات في أبرشيتي الأخرى يخلق ألماً حقيقياً في النفس"، وهو "تفاخر امرأة حسناء بجمالها، قائلة، لقد توجب علي الإجهاض لأن مظهري مهم جدا، معلّقة على ما أقدمت عليه كما لو كان أمراً طبيعياً".

واختتم البابا بيرغوليو بالقول "هذه هي الأصنام التي تقودنا الى الطريق الخطأ، والتي لا تمنحنا السعادة".