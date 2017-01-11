الخارجية المصرية: زيارة السراج استكمال للمشاورات مع الأطراف الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن "زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج"، الذي وصل الأربعاء للقاهرة، تأني "استكمالا للمشاورات التي تجريها مصر مع الشخصيات الليبية ذات التأثير".

ونوه أبو زيد في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بأن "مصر استقبلت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي العديد من الشخصيات الليبية ذات التأثير وأعضاء من البرلمان والإعلاميين"، وتأتي زيارة السراج "استكمالا لجهود مصر للتواصل مع الأطراف الليبية لتنفيد اتفاق الصخيرات وتجاوز العقبات" السياسية الراهنة.

وخلص للقول ان "السراج سوف يلتقي اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، برئاسة رئيس الأركان، محمود حجازي".