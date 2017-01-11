الجيش الاسرائيلي: حماس تحاول اسقاط جنود في فخ شبكات التواصل الاجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الجيش الإسرائيلي انه في الآونة الأخيرة كثرت استعمالات منظمات، ومنها حماس، للحسابات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي خاصّة في فيسبوك، بهدف تسريب المعلومات من الحواسيب والهواتف النقالة الخاصة بجنود الجيش وقادته ، وذلك عن طريق مراقبتهم لمجموعات تتداول موضوع الجيش.

وقال الناطق بلسان الجيشن، افيخاي ادرعي في بيان "في أعقاب تقارير من جنود عن نشاطات مشبوهة لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي انطلقت حملة استمرت عدة أشهر بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية بهدف كشف حسابات معادية". .

وأضاف "خلال الحملة تم اكتشاف عشرات الحسابات تعمل بهدف تسريب وسرقة معلومات من جنود الجيش في الخدمة الالزامية والاحتياط حيث تعمل بهدف زرع برامج خبيثة في هواتف جنود جيش الدفاع،التي تحوّلها لأداة تجسس وتسجيل لكل شيء".

وتابع "بالاضافة الى ذلك، اطلق الجيش حملة اعلامية بهدف اطلاع أفراده على التهديد وتعزيز معرفتهم له وطرق التصدي له".

وأشار ادرعي إلى انه "يستخدم العدو تكنولوجيا متطورة وطرق عمل مبنية لاستغلال نقاط الضّعف مثل: انتحال شخصيات وهميّة واستخدام لغة عبرية عالية المستوى، من أجل النجاح في التسلل للهواتف النقالة الخاصة بالجنود". وقال "بالاضافة الى ذلك، سرقت هذه المنظمات الارهابية شخصيّات مواطنين من جميع أنحاء العالم واستخدمتها بشكل غير قانوني ".

وأضاف "في هذه الأيام يعمل الجيش وجهاز الأمن العام من أجل إحباط هذه العمليات من خلال استخدام مختلف الأدوات المتوفرة لدينا، ولكن هناك أهمية كبيرة لزيادة الوعي عند جنود جيش الدفاع لاستمرار محاولات العدو للعمل بهذه الطريقة".