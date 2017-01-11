نتنياهو: إسرائيل تعود لإفريقيا بشكل واسع النطاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل واسع النطاق، وإفريقيا تعود إلى إسرائيل".

وأضاف خلال لقاءه، اليوم، رئيس سيراليون إرنست باي كوروما "دولتكم موجودة في غرب إفريقيا ونعتزم زيارته مرة واحدة على الأقل وربما مرتين من أجل عقد لقاء مع زعماء الدول هناك وهذه ستكون فرصة للالتقاء بكم مرة أخرى، مثلها مثل الفرصة الحالية لمواصلة توطيد علاقاتنا".

وبحث الزعيمان امكانية وصول بعثة إسرائيلية إلى سيراليون من أجل تبلور حزمة مساعدات في مجالات المياه والاتصالات والطاقة والأمن.

وقال نتنياهو "أثمن صداقتنا التي بدأت في الستينيات وتستمر منذئذ. كانت لدينا فرصة للالتقاء في مقر الأمم المتحدة في إطار معرض رائع استعرض التكنولوجيا الإسرائيلية التي تستخدم في إفريقيا وأنتم عبرتم عن رغبتكم بتوطيد العلاقات معنا. أعتقد أن هذه هي أرضية مثمرة بكل معنى الكلمة ونستطيع أن نساعدكم في جهودكم الرئيسية وهي عبارة عن الزراعة ولكن نستطيع أن نساعدكم في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا العليا والطاقة والمياه وإدارة المحاصيل وإنتاجيتها وفي مجالات كثيرة أخرى".

ومن جهته قال، رئيس سيراليون "العلاقات بين إسرائيل وسيراليون بدأت قبل حصول الدولتين على استقلالهما وكما يحدث في كل علاقات طويلة شاهدنا فيها تحولات إيجابية وسلبية،أستمد تشجيعا كبيرا من جهودكم الرامية إلى إعادة بناء علاقاتكم مع الدول الإفريقية".

وأضاف"أؤدي لكم التحية على زيارتكم الأخيرة إلى عدد من الدول الإفريقية ولقائكم التاريخي والفريد من نوعه مع زعماء أفارقة في إطار لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد شهر أكتوبر المنصرم. سيراليون ممنونة للحكومة الإسرائيلية وللشعب الإسرائيلي على دعمكم لنا أثناء أصعب اللحظات التي عشناها خلال مكافحة الإيبولا. الصديق الحقيقي هو الوحيد الذي يساعد صديقه في وقت الضيق ومواطنو سيراليون ممتنون لكم على ذلك".