عباس يبدأ الخميس جولة تشمل ايطاليا والفاتيكان وفرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس سيبدأ يوم الخميس جولة تشمل ايطاليا والفاتيكان وفرنسا.

وأشارت إلى انه سيستهل جولته بالعاصمة الإيطالية روما حيث يلتقي يوم الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني.

وذكرت أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي الجمعة بابا الفاتيكان فرنسيس، على أن يقوم لاحقا بافتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان وهي الأولى من نوعها.

وفي هذا الصدد فقد اشار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إلى أن الرئيس عباس سيثير مع البابا مسألة مخاطر نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وقال "ستتم إثارة هذه القضية أمام بابا الفاتيكان، ونأمل أن يكون له موقف حيال هذا الموضوع وتصريح يساهم في إرسال رسالة قوية إلى الرئيس الأميركي المنتخب ترامب".

ويصل الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف في ذات اليوم المؤتمر الدولي للسلام ولكن دون مشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي الإثنين الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.