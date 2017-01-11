ألفانو: الهدف عودة روسيا لمجموعة الدول الصناعية الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نيويورك- أعلن وزير الخارجية الايطالي أنجلينو ألفانو، في تصريحات للصحافيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الهدف هو العودة إلى مجموعة الثمانية، والتي تحولت الى مجموعة الدول السبع الكبرى، بعد تعليق عضوية موسكو على خلفية الأزمة الاوكرانية في عام 2014

ولكن رئيس الدبلوماسية الايطالية استبعد مشاركة روسيا في قمة الدول الصناعية الكبرى في مدينة تاورمينا الصقلية، التي ستعقد يومي 26 و 27 أيار/مايو القادم، حيث تتولى ايطاليا رئاسة المجموعة الدورية لهذا العام. وأشار ألفانو الى حديث رئيس الوزراء باولو جينتيلوني خلال لقاء الأمس tفي باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث أكد أنه من الخطأ العودة الى منطق الحرب الباردة في العلاقات بين موسكو والدول الغربية.

ووصف ألفانو ، الذي يشارك في أول اجتماعات لمجلس الامن ممثلا لايطاليا كعضو غير دائم هذا العام 2017، العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بأنها "في أسوأ مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة". ورأى أن تشديد العقوبات على موسكو كما كانت ترغب ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، "لا ينبغي أن يكون عملية تلقائية، بل أداة وليست غاية"، على حد وصفه.

