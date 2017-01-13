رئيس حكومة الإنقاذ بطرابلس يعلن استعادة 5 وزارات ويستنكر تصريحات وزيارة رئيس الأركان الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – أعلن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس خليفة الغويل استعادة سيطرة القوات التابعة لحكومته على وزارات الدفاع، والعمل والتأهيل، وأسر الشهداء والمفقودين، والاقتصاد، والعدل من قوات المجلس الرئاسي الليبي، قائلاً إن "الاتفاق السياسي يعتبر لاغياً أخلاقياً".

وأكد خليفة الغويل خلال بيان متلفز بث مساء أمس الخميس من داخل وزارة الدفاع "استعداد حكومة الإنقاذ للتعاون مع كافة التشكيلات المسلحة لبسط سلطة الدولة"، موجها خطابه إلى "جميع الثوار، وبشكل خاص في طرابلس، بشأن ما يقوم به بعض الاشخاص المحسوبين على كتائب الثوار من عمليات الخطف والاجرام والحرابة والابتزاز داخل العاصة بالدخول إلى معسكراتهم ومقراتهم"، كما "يمنع منعا باتاً خروج أي مظهر مسلح إلا بأمر من غرفة الطوارئ بحكومة الانقاذ بمقر الحرس الوطني، الذي سيبدأ بتأمين العاصمة مع الكتائب المساندة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الانقاذ".

ودعا الغويل "موظفي وزارة الدفاع لمباشرة عملهم اعتبارا من الجمعة من داخل مقر الوزارة، مصدراً أوامره لرئيس الأركان العامة والأركان التابعة له بالجيش الليبي لمباشرة أعمالهم من داخل معسكراتهم".

وأعلن خليفة الغويل أن الحكومة ستصدر قرار ترقية استثنائية لمنتسبي الكتائب المسلحة من كتائب الثوار الذين حرروا البلاد من ظلم واستبداد تنظيم (داعش) وفقا للقوائم .

وحذر الغويل المجلس الرئاسي قائلاً إن "الصبر بدأ ينفذ ولن نستمر بالصمت على التجاوزات الادارية والمالية، وسوف يطبق القانون ولن يسمح بتجاوزه، وأي جهة تنفيذية أو رقابية ستتخذ ضدها الاجراءات القانونية والرادعة اذا ما خالفت القانون أو نفذت اية تعليمات صادرة عن جهة غير مخولة قانوناً".

وأدان رئيس حكومة الإنقاذ "زيارة رئيس الأركان الإيطالي كلاوديو غراتيسيانو إلى مصراته، وتصريحاته التي "قللت من أهمية تحرير مدينة سرت من تنظيم (داعش)"، مستنكراً في الوقت ذاته "الاستعراض والمناورات التي قام بها الاسطول الروسي أمام شواطيء بنغازي".

وعبر الغويل عن ترحيب "حكومة الإنقاذ الوطني بأي حوار ليبي خالص على الأرض الليبية"، معلناً أن "حكومة الانقاذ مع المؤتمر الوطني تجري هذه الايام حوارات لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع البرلمان والحكومة المؤقته وفقا للمصالحة والحوار الوطني"، واختتم مشيراً إلى أنه "أول من سيغادر المشهد السياسي".